'In dit college zit ieder op z'n eigen eilandje'

Jan van Zanen (55), VVD: Eindelijk knoop doorgehakt

Diane: ,,Ik vind hem moeilijk in te schatten. Hij zit nu halverwege zijn ambtstermijn, maar heeft eigenlijk nog geen serieuze testcase gehad.''

Broos: ,,Ik vind Van Zanen een topper. We hadden geen betere burgemeester kunnen treffen. Hij is er altijd, legt makkelijk persoonlijk contact en is een goede ambassadeur voor de stad.''

Marc: ,,Het is knap dat hij een knoop heeft doorgehakt over prostitutie in de Hardebollenstraat.''

Diane: ,,Zeker. Hij heeft veel contacten om radicalisering te voorkomen. De aanpak die Utrecht heeft ontwikkeld dient nu ook als landelijk voorbeeld. dat is best knap werk.''

Marc: ,,Hij sluit veel overlastgevende cafés en belwinkels. Dat krijgt weinig aandacht, maar zorgt voor rust in wijken.''

Broos: ,,Hij mag zich politieker gedragen. Om de verbreding van de A27 proberen tegen te houden bijvoorbeeld. Hij is risicomijdend. 4 dommetjes.''

Diane: ,,Ik geef 3.5 dommetje.

Marc: ,,Ik ook.''