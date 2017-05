In een volledig afbreekbare biokist naar je laatste rustplek

VideoUitvaartbussen, een composteerbare urn of een biologisch afbreekbare kist. Zelfs in de uitvaartbranche staat, hoe cliché, ‘de wens van de klant centraal’. Hoe je jezelf het liefst onder de grond of in een oven ziet verdwijnen, is ook al bijna een normaal gespreksonderwerp geworden.

Want hoe zwaar of verdrietig het verliezen van een naaste ook kan zijn, gewoon een gesprek voeren over de dood is geen taboe meer. Daarom hield het tienjarige Alting Uitvaarten uit Utrecht vandaag een informatiemarkt waarop ‘eigenzinnige uitvaarten’, kisten, urnen en andere bijkomende zaken een plekje kregen. Gewoon midden in de kerk, de Geertekerk in hartje Utrecht om precies te zijn.

Volledig scherm Een biologisch afbreekbare kist. © Marnix Schmidt

Toeval

Buiten stond bijvoorbeeld een klassiek Volkswagenbusje dat als uitvaartauto gebruikt kan worden, mét de klep open om te laten zien waar de kist een plekje krijgt op weg naar de laatste rustplaats. Het was puur toeval, maar een paar meter verderop stond óók een modern Volkswagenbusje met de klep open, maar dan eentje van de ANWB. Een auto van een uitvaartondernemer die de markt bezocht, had de geest gegeven. De eigenaar kon wel lachen om het toeval.

Afbreekbare kisten

Ook de vertegenwoordiger van Onora kon het niet laten om met een kwinkslag te vertellen over de volledig afbreekbare kisten van bioplastic die zijn baas ontworpen heeft. De 40-jarige Marieke Havermans had haar reguliere baan opgegeven om deze biokisten te ontwerpen. Voorheen werkte ze bij Heinz en bedacht ze de vormen van de flesjes waarin dat bedrijf haar tomatenketchup stopt.

Steeds meer mensen zijn ook bewust bezig met dood. Als je een nieuwe auto wil, oriënteer je je eerst door er een stel te gaan bekijken, maar ook de dood wordt nu steeds beter voorbereid. Dat was vroeger wel anders, weet Pascalle Thijs (48) uit Utrecht. ,,Ik werd als kind van vijf jaar helemaal niet betrokken bij de dood van opa en oma. Dat werd weggestopt. Het is goed om hier te zien dat er op een normale manier over gepraat kan worden.’’

Quote Ik werd als kind van vijf jaar helemaal niet betrokken bij de dood van opa en oma. Dat werd weggestopt Pascalle Thijs

Als Thijs hoort dat de kist naast haar (,,Wat een lelijk plastic ding’’) een biokist is die is bedacht door een voormalig ketchupflessen-ontwerpster, schiet ze in de lach. Eerst schrikt ze ervan, daarna ziet ze dat niemand verstoord naar haar kijkt. ,,Hardop lachen mag dus gelukkig ook.’’

Volledig scherm Een uitvaartmand op een loopkoets. © Marnix Schmidt

Haar vriendin Anna de Bruin (57) maakte pas onlangs een collage van haar broertje dat ze als driejarig kind verloor. ,,Ook daar werd niet over gepraat, maar ik merk nu pas dat ik een hele diepe band met hem had. Gek toch, dat je dik vijftig jaar later nog zo met je broertje bezig bent?’’

De Bruin zegt dat ze nu pas beseft wat belangrijk in het leven is. ,,Pas als de dood om de hoek komt kijken, snap je de essentie van het leven. Ik ben blij dat je daar nu gewoon mee bezig kunt zijn.’’