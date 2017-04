Poep is vanaf 15 mei geen vies woord meer in Overvecht. Dan opent bij winkelcentrum Overvecht aan de Roelantdreef het kunstzinnig ingerichte POP-UP PoepPaleis.

Een week lang kunnen kinderen in het PoepPaleis op een vrolijke en creatieve manier zien hoe eten door de spijsvertering gaat en eindigt in..eh..kak, stront, schijt! Het PoepPaleis leert kinderen dat poep iets over je gezondheid zegt. Na het PoepPaleis kijk je op het toilet altijd achterom. Het is hard nodig om over poep te praten, want zeker 100.000 kinderen zijn onder behandeling van een arts voor poepproblemen.

Initiatiefnemers van het PoepPaleis zijn Tessie Vilé en Nieske Castelein. Dames met jarenlange ervaring in marketing en communicatie. Vilé: ,,Poep is een belangrijk onderwerp, maar er heerst een taboe op. Wij merken dat kinderen, maar ook veel volwassenen, vaak geen idee hebben wat normaal is als het om poep gaat.”

Quote Wij merken dat kinderen, maar ook veel volwassenen, vaak geen idee hebben wat normaal is als het om poep gaat Tessie Vilé

Castelein: ,,Het is eigenlijk heel gek dat iets dat zo alledaags is, met zo veel gêne omgeven is. Daarmee mis je ook de mogelijkheid om op tijd aan de bel te trekken en problemen in een vroeg stadium te voorkomen.”