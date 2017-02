In het verdomhokje

Ik kan mij niet herinneren dat er ooit eerder een atleet is gehuldigd bij een wedstrijd in een totaal andere sportdiscipline. We zouden ook raar staan te kijken als Max Verstappen volgend jaar op het podium wordt gehesen in de pauze van het handbalduel tussen Swift A en Fiqas Aalsmeer 2. Of als Feyenoord fluisterend tot landskampioen wordt gekroond tijdens een schaaktoernooi.