Het werkt als volgt. Wie normaal gesproken een lot koopt, speelt met dat ene lot mee. De 300 deelnemers aan het zogeheten XXL-spel, krijgen geen afzonderlijk loten, maar kopen zich met 50 euro in. Ze spelen dan gezamenlijk met de 1000 loten mee. Meer kans op een prijs dus, maar eenmaal gewonnen moet die dan wel gedeeld worden met alle deelnemers.



Met nog een krappe week te gaan is tweederde van de kaarten verkocht. ,,Voor zover ik weet, zijn wij de enige die dit zo grootschalig doen’’, vertelt eigenaar Ronald de Beer. ,,Er zijn winkels die met honderd loten meespelen, of hooguit een paar honderd.’’



De winkel in Maarssenbroek verkoopt al jaren de meeste loten in de provincie Utrecht. Dat wordt nauwkeurig bijgehouden door de Staatsloterij. Landelijk staat de Primera in de top-30.



Bij het XXL-spel winnen de deelnemers gegarandeerd minimaal 21 euro. ,,Daardoor is het voor veel mensen aantrekkelijk om mee te doen’’, vertelt bedrijfsleider Danielle Emmelot.