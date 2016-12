In memoriam: Overleden in 2016 in de regio Utrecht

Hart voor de samenleving:

Radertjes die de maatschappij net een beetje beter laten draaien. Zo iemand was bijvoorbeeld Leo Witvliet (89), erevoorzitter van de Utrechtse atletiekvereniging Hellas. Dafne Schippers was van jongs af aan zijn protegé. De gelauwerde Utrechtse verzetsstrijdster Hebe Kohlbrugge (102) smokkelde in de Tweede Wereldoorlog microfilms met geheime informatie naar Londen en Zwitserland. Later in de Koude Oorlog waren het Bijbels en medicijnen voor predikanten achter het IJzeren Gordijn.



In Odijk treurden ze om hun geliefde pastoor Gerard Claassens (88). Van 1974 tot 1997 diende hij in de H. Nicolaaskerk, maar ook na zijn pensioen bleef hij voortgaan in de kerkdienst. Onder leiding van : (75) groeide Museum Speelklok uit tot nummer één in de wereld van mechanische muziek. Haspels was directeur en conservator, tot hij in 2005 afscheid nam van zijn levenswerk. De 78-jarige Chris van Deventer (foto) zette het Sint Maartensfeest in Utrecht weer op de kaart. Deze zomer nog, kort voor zijn overlijden, kreeg hij de Sint Maartenspenning voor deze verdienste.