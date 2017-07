In Schalkwijk draait het deze week maar om één ding: fietsen

Volledig scherm Belle Vulto te midden van jonge renners van Tour de Schalkwijk. © William Hoogteyling

112 renners in de leeftijd van acht tot twaalf jaar doen er dit jaar mee, tijdens de 48e Tour de Schalkwijk. Dit jaar vindt de populaire fietsmeerdaagse plaats van 8 tot en met 16 juli. Er zijn twaalf deelnemers meer dan vorig jaar. En dan is er volgens Belle Vulto (20) ook nog een wachtlijst. Vulto woont inmiddels in Nijmegen, maar ze is en blijft een rasechte Schalkwijkse. En dus steekt ze de handen uit de mouwen om de Tour de Schalkwijk soepeltjes te laten verlopen. Ze is een van de maar liefst 120 vrijwilligers tijdens het befaamde fietsfestijn.

Volledig scherm Schalkwijk is tussen 8 en 16 juli in de ban van de fiets. Na de finish worden alle rijwielen tijdelijk gestald. De rennertjes kunnen dan even op adem komen. © AD

,,Ik heb vanaf mijn negende meegedaan. Het mag vanaf je achtste, maar ik was de eerste keer uitgeloot'', vertelt de studente. Ze is zo enorm verbonden met haar geboortedorp, dat ze in het weekend Nijmegen laat voor wat het is en afreist naar Schalkwijk. ,,Tot je twaalfde mag je meedoen aan de Tour de Schalkwijk. Daarna kun je bij de wegafzetters aan de slag. Als je dat drie jaar hebt gedaan, kun je lid worden van een commissie. Ik ben de coördinatie gaan doen.''

Groen

Intussen is de Brink helemaal volgestroomd met jonge fietsers. Het lijkt wel of heel Schalkwijk aan de racefiets is. Belle Vulto kan dat eigenlijk alleen maar bevestigen. De Tour de Schalkwijk leeft nou eenmaal enorm onder de jeugd. Walter van Dijk kan dat bevestigen. Hij heeft zijn zoon Stijn (12) net in de groene trui op het podium zien staan. ,,In 1985 reed ik zelf in de groene trui. Het is bijzonder om je eigen zoon nu ook in het groen te zien. Trots? natuurlijk! Ik kan me niet herinneren dat het ooit is voorgekomen.'' En ja, het leeft enorm in Schalkwijk, meldt Stijn: ,,Van de 32 leerlingen in mijn klas doen er twee niet mee.'' Dat zegt genoeg.

Volledig scherm De meiden van de Commissie Beheer & Opvang van de Tour de Schalkwijk. In het groen: Esmée van Schaik. © William Hoogteyling

Honderd meter na de finish zit een groep meiden op de grond te chillen. In de berm staan grote emmers gevuld met water en stapels theedoeken. Opvallend veel ogen gaan schuil achter zonnebrillen. En niet voor niets. ,,Het is nogal laat geworden'', vertelt Esmée van Schaik met schorre stem vanachter haar zonnebril. Die bril moet voor de leden van de Commissie Beheer & Opvang de kleine ogen verbergen. ,,Als de renners straks over de finish komen, moeten we ze opvangen, van de fiets af helpen en de helm af doen. Met een natte theedoek vegen we hun gezicht om ze af te koelen. En we ondersteunen ze bij het lopen als het moet.'' Veel renners geven op de laatste honderd meters alles wat ze nog in huis hebben en staan dan wat slapjes op de benen.

Pechvogel

Voor de leden van de commissie Beheer & Opvang duurt de dag volgens Pien van Goor - die ook de PR doet- wat langer. ,,Vanavond gaan alle deelnemers een nachtje bij de boer slapen. Dat moeten we ook allemaal voorbereiden. Het zijn lange, maar leuke dagen.''

Volledig scherm Een jonge renner wordt na een etappe van ruim zestien kilometer gekoeld en getroost. Veel renners geven op het laatst alles wat ze hebben en staan dan wat slapjes op de benen. © William Hoogteyling

Peter Rakké staat aan de kant van de weg. Hij is import. Dus zelf heeft hij niet meegefietst. ,,Nee, ik ben geen Platneus'', zegt hij lachend, verwijzend naar de plaatselijke carnavalsvereniging. ,,Maar mijn zoon Roan (10) doet wel mee.'' Roan is de pechvogel van deze Tour de Schalkwijk. Zondag viel hij en maandag viel hij wéér. ,,Hij had vanochtend wel de bibbers.''

Wolkbreuk

Bij de dagelijkse prijsuitreiking staat Ilja Miltenburg als eerste op het podium. Op maandag kwam ze zwaar ten val en brak haar pols. Ze wordt even in het zonnetje gezet. Moeder Saskia staat in het publiek toe te kijken. ,,Dat was zeker schrikken'', vertelt ze. Ik zwaaide naar ze, wilde me omdraaien, maar zag dat alle volgwagens stilstonden. Er was een valpartij geweest.'' De valpartij vond min of meer pal voor de deur van de huisarts plaats, dus die was snel ter plekke. ,,Hij wilde toch dat er foto's zouden worden gemaakt in het ziekenhuis. Daar bleek dat haar pols is gebroken. En haar rechterpols is gekneusd. Dus ze is een beetje onthand."

De dreigende wolken die de hele ochtend boven Schalkwijk hingen, houden het vervolgens niet meer. Alle officiële dingen zijn nog maar net voorbij of een ware wolkbreuk barst los boven het dorp. De straten worden in één keer weer schoongeveegd.