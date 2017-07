In slechts tien minuten je auto leeg

Kuiper vermoedt dat dezelfde dader de auto bijna anderhalve maand geleden ook heeft gekraakt. Dat leidt hij af uit de manier waarop de dief te werk is gegaan. ,,Het autoschadebedrijf zei dat ik blij mocht zijn met de dader, want hij heeft niets doorgeknipt en alles netjes losgemaakt. Dat was nu ook weer het geval.’’



De dader heeft rustig zitten werken, weet Kuiper. ,,De camera reageert alleen op beweging. Die heeft dus beelden gemaakt van het moment dat hij komt aanlopen en weer weggaat. De dader maakte zich niet druk en zit nu waarschijnlijk al in het buitenland. Ik heb nog overwogen een blind slot te kopen, maar daar kon ik moeilijk aan komen. Ik heb wel een stuurslot gemonteerd in de hoop dat ze mijn auto zouden overslaan. Helaas.’’