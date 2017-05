In spijkerbroek op de motor: een ode aan het leven

Unheimisch gevoel

,,Levensgevaarlijk’’, zegt de thuiszorgmedewerker nog een keer, hangend boven mama’s morfinepompje. Ze bezorgt me een unheimisch gevoel. Waarom wilde ik dit? Wat als er iets gebeurt met mama? Ik hoor mijn telefoon niet. Wat als we onderuitgaan en ik naar het ziekenhuis moet? Dan kan ik niet eens afscheid nemen. En mijn vader - och, mijn lieve lieve vader. Die mij voor ons vertrek ‘zijn kostbaarste bezit’ noemde. Wat moet hij als zijn dochter verlamd in een revalidatiecentrum belandt? Levensgevaarlijk.

120. 130. 150. De wind kruipt via de onderkant van mijn jas langs mijn rug omhoog. Zonnestralen door de bomen. Ik denk aan mijn moeder, die ligt te knokken in haar laatste levensfase, en aan papa, die vlak voor mijn motorritje vertelde over mama. Dat ze ook een keer onbezonnen op de motor was geklommen, bij een collega. Dat ze er bijna van af donderde toen hij optrok en de hele rit lachend en gillend heeft doorgebracht. In een spijkerbroek.



Ik lijk op mijn moeder. Ik denk aan de lol die ze heeft gehad in het leven. Bang ben ik niet meer. Sterker: ik geniet van de kwetsbaarheid, van de wind die ons meevoert. Het naar links en naar rechts leunen, het asfalt dat vervaarlijk dichtbij komt. Ik denk aan de zon, die lichtheid biedt tijdens deze zware dagen, ik zie de weilanden, de dagjesmensen, tevreden op hun fiets.



Dit ritje is misschien roekeloos, maar het is nog veel meer een ode aan het leven. In een spijkerbroek.