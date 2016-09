In zak en as om kapotte fietskar

De Veenendaler, die licht gehandicapt is, zit nu met een kostenpost van tussen de 1000 en 1500 euro. Dat heeft de ondernemer niet. Baars heeft een bedrijf als bezorger van boodschappen.



Waar Baars nog het meeste van baalt, is dat de dader geen briefje heeft achtergelaten. Daarom heeft hij op zijn facebookpagina een bericht met foto's geplaatst in de hoop dat de dader zich meldt. ,,Als ik ergens tegenaan rijd, probeer ik de eigenaar te vinden'', zegt Baars. ,,Als dat niet lukt, laat ik een briefje met mijn naam en telefoonnummer achter. Dat is bij mijn fietskar niet gebeurd en dat vind ik vreselijk.''



Verschijning

Met zijn gele bakfiets is Baars een bekende verschijning in Veenendaal. Hij begon met de boodschappendienst voor supermarkt Jumbo in de wijk Petenbos, maar inmiddels weten steeds meer winkels en bedrijven hem te vinden.



Hij weet niet wanneer en waar zijn fietskar is geraakt. ,,Het is overdag gebeurd. Toen ik bij een klant was. Ik zag het later pas bij de supermarkt.''



Niet verzekerd

De kar is niet verzekerd en Baars zal de reparatiekosten zelf moeten betalen. ,,Er moet een nieuwe roldeur in, de fiets heeft een paar krassen, het spatbord is behoorlijk geraakt en er moeten nieuwe stickers worden aangebracht. De kar is niet verzekerd, omdat de premie erg hoog is. Dat is voor een startende ondernemer niet op te brengen.''



Baars werkt intussen gewoon door, bijna alle dagen. ,,Als ik niet fiets, verdien ik niets. Dat gaat niet.''