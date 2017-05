In Zuid-Afrika vinden ze de Utrechtse wereldfietser letterlijk een engel

VideoRick Creemers is een lieve jongen, maar in Zuid-Afrika vinden ze hem echt een engel. Letterlijk. Een religieuze sekte daar heeft hem na een visioen van de pastoor uitgeroepen tot apostel.

Rick Creemers is al ruim anderhalf jaar onderweg, heeft zes werelddelen en heel wat meer avonturen achter de rug, maar wat er in Zuid-Afrika gebeurt, is wel heel bijzonder. Op zoek naar een plek om te overnachten klopt hij aan bij een religieuze sekte, voor een bed en een maaltijd. Maar wat blijkt, ‘de pastoor heeft een visioen gehad een week geleden, dat twaalf blanke engelen naar de kerk zouden komen en ik was de eerste…’, vertelt de wereldreiziger.

Volledig scherm De Utrechtse wereldfietser Rick Creemers. © Rick Creemers

Trance

Vrijwel meteen moet Rick de mis voordragen, waar de kerkzangers zingen, klappen en schreeuwen in hun trance. De volgende ochtend om 4 uur wordt hij gewekt en moet hij hetzelfde doen. ,,Deze mis woonde ik half slapend bij. Ik werd benoemd tot apostel van de kerk en kreeg onder meer wijwater, kaarsen en een zegening. Pastoor: ‘Nu moet je zingen’, ik: ‘wat?’, Pastoor: ‘iets, volkslied?’. Ik was compleet overdonderd en had een black-out voor de hele kerk! Het enige wat in me opkwam was het lied van Utrecht (te vaak gezongen in mijn studententijd), dus begon ik uit volle borst: Als ik boven op de Dom sta… Tja, een ervaring rijker kun je wel zeggen”, vertelt Rick met gevoel voor understatement.

Onderweg op het Afrikaanse continent, het laatste voordat hij terugkeert op Europese en uiteindelijk Utrechtse bodem, maakt Rick ook minder leuke dingen mee. Fietsend tussen Kaapstad en Johannesburg wordt hij aangevallen door twee honden. De wond aan zijn been begint daarna te ontsteken en een rabiësprik is dagenlang niet beschikbaar. ,,Een samenloop van omstandigheden: onduidelijkheid over buitenlandse protocollen, onervarenheid bij de doktoren in het ziekenhuis én het simpelweg niet beschikken over deze kostbare inentingen. Als ik in een township had geleefd, gebeten was door een hond met rabiës en geen vervoer had kunnen regelen, dan zou ik 2018 niet gehaald hebben…”

Volledig scherm Rick Creemers zet voet aan wal op Antarctica. © Rick Creemers

Wat hij daarom moet denken van het land, weet hij nog niet helemaal. ,,Zuid-Afrika is het land van tegenstellingen en ik heb soms moeite om er mijn weg in te vinden. Ik zit graag met de lokale bevolking een hapje te eten, fiets niet op slot, terwijl mij geregeld verteld wordt dat ze me voor mijn T-shirt alleen al zouden vermoorden. Tja, wat moet ik geloven?”

Antarctica

Heel anders is het op het voorlaatste continent waar hij voet aan wal zet: Antarctica. Na een crowdfundingactie weet hij een plek te bemachtigen op een expeditieboot richting de ijsmassa op de Zuidpool.

,,Ik bestudeerde gestrande walvisolie-tankers en nam een duik in zeewater van -0.2°C! Het meest memorabele moment vond ik misschien wel toen ik voor het eerst voet zette op Antarctica. Of toch die uit de hand gelopen disco op het achterdek?”, schrijft hij op zijn blog.

