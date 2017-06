Inbreker in blote kont aangehouden

Commentaar Waarom moet de Domklok overdag net zo hard luiden als 's nachts?

11:13 U kent er vast wel een voorbeeld van: de stedeling die in het bos gaat wonen en klaagt dat de vogels zo hard zingen. Of iemand die naar het platteland verhuist en moeite heeft met de mestlucht. Moeten we de bewoners die in de binnenstad van Utrecht wonen en mopperen over het gebeier van de Dom, tot dezelfde categorie rekenen?