Inbreker in blote kont aangehouden

Op Twitter meldt de politie dat er gezocht werd naar een verdachte van een winkelinbraak op het Haroekoeplein. Volgens een woordvoerder van de politie gingen getuigen van de inbraak achter de dader aan, waardoor de politie hem uiteindelijk op de Kanaalstraat kon aanhouden. De verdachte is een 19-jarige man uit Utrecht, die op het moment van aanhouding geen kleren aan had. Zijn kleding werd later in de wijk teruggevonden. Waarom hij in adamskostuum rondliep, is nog onduidelijk.