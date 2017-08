Inbrekers slaan glazen deur kapot bij paardencafé Runnerz

Vijf vragen over nieuwe burgemeester Hoe moet Veenendaal verder zonder Wouter Kolff?

19 augustus Op 12 september is de laatste werkdag van Wouter Kolff als burgemeester van Veenendaal. Daarna wordt hij geïnstalleerd als de nieuwe eerste burger van Dordrecht. Over zijn opvolger, al dan niet waarnemend, is nog heel weinig bekend. De commissaris van de Koning Willibrord van Beek heeft daarover contact gehad met de gemeenteraad, meer kan het provinciehuis momenteel niet melden. Hoe gaat het nu verder met het Veenendaalse schip zonder kapitein? Vijf vragen over de burgemeestersbenoeming.