Inbrekers slaan steeds vaker toe in Rhenen

Het aantal woninginbraken in de gemeente Rhenen is meer dan verdubbeld in de eerste helft van dit jaar. Het waren er 44, terwijl dat aantal in de eerste helft van 2016 nog bleef steken op 20.

In bijna driekwart van de gevallen slaagden de daders erin om buit mee te nemen. Het aantal mislukte pogingen om in te breken in een woning nam duidelijk toe.

Actie

Eerder dit jaar werd meteen al actie ondernomen op de forse stijging van de woninginbraken in Rhenen. Via sociale media is inwoners meermalen gevraagd om alert te zijn op verdachte situaties. Ook heeft de politie meer gepatrouilleerd op tijdstippen waarop vaak werd ingebroken. Verder zijn in juni heterdaadacties uitgevoerd met hulp van Burgernet en met inzet van helikopters. Al die extra acties lijken effect te hebben: in het tweede kwartaal van dit jaar liep het aantal inbraken in vergelijking met het eerste kwartaal weer iets terug.

Overlast

Het aantal meldingen over jongerenoverlast is dit jaar opeens weer toegenomen. Na een gestage daling in de afgelopen jaren waren er dit eerste half jaar 38 meldingen van Rhenenaren die klaagden over jongerenoverlast. Dat waren er vorig jaar in dezelfde periode slechts 21.

Ook het aantal registraties van mogelijk huiselijk geweld nam toe. Dat ging deels om gevallen waarbij de politie huiselijk geweld vermoedde maar geen aangifte werd gedaan. Die zorgmeldingen speelt de politie door naar betrokken hulpverleningsinstanties.

Daling misdaad