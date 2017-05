Indringend beeld van zoektocht naar serieverkrachter

Nu nog een sloep huren in Utrecht? Vergeet het maar

16:46 Een sloep huren om komend weekend lekker op de Oudegracht, Vecht of Loosdrechtse Plassen te varen? Vergeet het maar. Vrijwel alle sloepenverhuurders in Utrecht en Loosdrecht moeten al dagen ‘nee’ verkopen. Bij Vreelandersloep in Nederhorst den Berg is zelfs de mailserver een paar keer vastgelopen vanwege de vele e-mails die ze de afgelopen dagen hebben gekregen.