Indringend en emotioneel beeld van zoektocht naar Utrechtse serieverkrachter

Regisseur Hans Pool wilde drie jaar geleden een documentaire maken over het belang van DNA in strafzaken. Hij dook daarvoor in de zaak van de Utrechtse serieverkrachter, waarin DNA-bewijs een grote rol heeft gespeeld.

Volledig scherm Gerard T., de Utrechtse serieverkrachter. © Urban Petra Justitie was in het bezit van de spermasporen die sinds de eerste brute verkrachtingen in 1995 bij de slachtoffers waren aangetroffen. Maar de serieverkrachter zelf hield zich schuil. Tot grote frustratie van politie en justitie.

In De jacht op de match volgt Pool de hoofdpersonen uit het zeventien jaar lange politie-onderzoek naar de Utrechtse serieverkrachter. Oud-rechercheleiders vertellen over hun enorme drang de vadsige man te vinden, die eind jaren 90 het groene gebied te oosten van Utrecht introk om slachtoffers te maken. ,,Een roofdier in zijn ergste vorm’’, omschrijft oud-politiechef Lex Mellink.

Emoties

Het lukt de filmmaker zó dicht op het rechercheteam te kruipen, dat bijna twintig jaar na dato de emoties van toen nog voelbaar zijn. De emoties van een politieman die naar de receptie van het AMEV-gebouw wordt geroepen, omdat een radeloos slachtoffer daarheen is gevlucht. Bevend zit ze naakt onder een deken, angstig voor zich uitkijkend. Het eendenkroos nog op haar hoofd. Ze is ernstig getraumatiseerd.

Of de emoties van Maaike van Leuken, oud leider van het rechercheteam, als ze te horen krijgt dat, na een stilte van vijf jaar, de serieverkrachter opnieuw heeft toegeslagen. Ze zat net aan een dinertje met vrienden aan de vooravond van haar huwelijk. De champagne was amper open.

De documentaire, met veel oorspronkelijke televisiebeelden uit tv- journaals en afleveringen van Opsporing Verzocht, wordt aangrijpend als twee plekken van de verkrachtingen minutieus in beeld komen. Een weiland bij Bunnik. En het beboste Heidepark in Bilthoven.

Idyllische plekken, merkt officier Daphne van der Zwan op. Maar foto’s uit het politiedossier geven de gruwel aan van wat zich heeft afgespeeld: een kapotgesneden slipje, tiewraps, een stanleymes, het afgebroken handvat van een fietspomp.

Veiligheid

Dat de film is gemaakt om de privacy-gevoeligheid van DNA te belichten, zal minder goed blijven hangen bij iedereen die zaak van de serieverkrachter van nabij heeft meegemaakt. Studentes die destijds in de Uithof woonden. Ouders die zich zorgen maakten om de veiligheid van hun dochters. Psychologen die slachtoffers begeleidden.

Zeker is interessant dat officier van justitie Michael van Leent naar Den Haag afreisde om te lobbyen voor een soepelere DNA-wet. Maar wat De jacht op de match vooral de moeite waard maakt, is dat het de zaak van de Utrechtse serieverkrachter op een indringende manier voor het voetlicht brengt. In heel zijn omvang.