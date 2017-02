Indruk maken op elkaar doe je met een paringsdans

Rond 16.00 uur zijn er vijftien vrijgezellen gevonden die mee willen doen. De bedoeling is dat de deelnemers met een rugnummer rondrennen over een parcours. Tijdens het rennen moeten zij proberen indruk te maken op elkaar. Net zoals het houtsnipmannetje in de broedtijd allerlei patronen vliegt in de lucht om indruk te maken op het vrouwtje. Na afloop kunnen de deelnemers aangeven met wie ze een date willen.

Als alle ‘houtsnippen’ het parcours hebben afgelegd is het tijd voor de beoordeling. ,,Houtsnip 11: geweldige galop’’, zo is te lezen op één van de briefjes die de organisatie in ontvangst neemt. Sowieso is houtsnip 11 populair. Maar liefst drie vrouwelijke houtsnipjes zien het zitten in de lange jongeman met volle baard. De jury besluit dat de dames een extra rondje moeten maken zodat houtsnip 11 zijn keuze kan maken. Hierna kiest hij voor houtsnip 12: Erica. Terwijl de presentator alweer op zoek is naar nieuwe kandidaten, wisselen de twee hun nummers uit.