Innovatieve pispaal

Jaren geleden heb ik 's nachts bij de Gaardbrug wel eens iemand uit de plomp getrokken die zo starnakel was, dat hij tijdens het plassen recht voorover was gedonderd. En een vriend is ooit onderkoeld uit de sluis aan de Weerdsingel gered, nadat hij urinerend te water was geraakt (geholpen met een duwtje in de rug van een onbekende). Maar dat er in Utrecht daadwerkelijk iemand met de piemel uit de broek aan zijn einde is gekomen, heb ik gelukkig nog nooit gehoord. Misschien zijn onze werven - die hebben ze in Amsterdam niet - levensreddend.