Inpakken loslatend beton Stadsbaantunnel vordert

Vogelaars in rep en roer: tropische Gent boven de Lek

20 augustus Nog nooit eerder vertoond in Noord-West Europa: een Bruine Gent, een tropische zeevogel die gewoon over de Lek vloog. Dat gebeurde vanmorgen bij Lopik waar vogelaar Arjan Boele en drie andere waarnemers de enorme vogel voorbij zagen komen. ,,We hebben wel even een dansje gemaakt.’’