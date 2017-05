Inschakelen huurteam kan duizenden euro's opleveren voor student

Elke klap van de ME is raak in Wijk

21:46 Spectaculaire beelden van de Mobiele Eenheid (ME) in Wijk bij Duurstede en het Gelderse Rijswijk. De ME van de landelijke politie oefent daar vandaag en morgen om de groepsband te versterken en bijvoorbeeld hoogtevrees te overwinnen. Deze speciale eenheid wordt vooral ingezet in gebieden waar ook veel water is, omdat die nautisch is getraind.