Inspectie Stadsbaantunnel nog niet klaar, weg blijft dicht

De gemeente kan nog niet vertellen hoe het los is gekomen. Aan de betonnen constructie is te zien dat er vaker iets gerepareerd is. ,,Vorig jaar is er inderdaad ook iets afgebrokkeld. Toen kwam dat door vorstschade’’, weet de woordvoerder.



Wie voor de kosten van de huidige operatie opdraait, is ook nog niet bekend. De tunnel is nog geen twee jaar in bedrijf. ,,Dan loop je op de zaken vooruit. Eerst moeten we weten wat er mis is en dan bekijken we wie daarvoor verantwoordelijk is.’’