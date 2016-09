'Inval FIOD is gestuurd door politiek'

Islamlessen

Hoewel Salam in het statement zegt open te staan voor het beantwoorden van vragen van de pers neemt hij al dagen zijn telefoon niet op. Ondanks de recente inval van FIOD is alFitrah wel weer open voor gebed. Ook gaan de zogeheten islamlessen weer door.



Hoelang die lessen nog plaats kunnen vinden in het pand aan de Pahud de Mortangesdreef in Overvecht, is nog onzeker. Volgende week woensdag vindt er een kort geding plaats waarin de eigenaar van het pand ontruiming eist. Dit omdat alFitrah een aanzienlijke huurschuld heeft opgebouwd.



Huurschuld

Die huurschuld bedraagt om en nabij de 145.000 euro. Eigenaar is projectontwikkelaar We Do Projects uit Culemborg. ,,Als ze de huur niet betalen, moeten ze het pand uit. Dat lijkt me logisch", zei eigenaar Roel Buitenwerf daar eerder over in deze krant.



Afgelopen week onthulde deze krant bovendien dat alFitrah het pand weer heeft proberen te kopen met behulp van de omstreden liefdadigheidsinstelling, maar pandeigenaar We Do Projects heeft daarvan afgezien. ,,Eerst de huurschuld afbetalen."