Inval in flat vermoorde Soestenaar

VIDEO Dode man in auto in Houten is geen misdrijf

13 augustus Op de Utrechtseweg in Houten is vanmiddag een dode man aangetroffen in een auto. De auto stond op een parkeerplaats achter plantenkwekerij Jongerius en is inmiddels met het slachtoffer er nog in, weggesleept. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.