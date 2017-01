Inwoner Vleuten-De Meern betrapt scooterdieven

Utrechts Stedelijk Gymnasium weer winnaar NK debatteren voor scholieren

12:12 Het Utrechts Stedelijk Gymnasium was dit weekend voor de vierde keer op rij winnaar van het Nederlands Kampioenschap debatteren voor scholieren. In de finale stond de school tegenover het Christelijk Lyceum Zeist. Het Nieuwe Lyceum uit Bilthoven ging er vandoor met de prijs voor de beste nieuwkomer in de finale.