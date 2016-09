Inwoners bouwen het liefste in buitengebied

Het inwonerspanel, dat door de gemeente geregeld wordt geraadpleegd over actuele zaken, werd bevraagd over de toekomst van IJsselstein. 641 mensen reageerden.



Eerder al kwam in IJsselstein de vraag op tafel of er wel of niet moet worden gebouwd in het buitengebied. Onder invloed van de stroom vluchtelingen, voor wie woonruimte nodig is, laaide de discussie daarover onlangs op. Ook omdat in IJsselstein weinig plek is voor starters op de woningmarkt, die daardoor uit de gemeente wegtrekken, wordt het groen buiten de bebouwde kom weleens als bouwplek genoemd.



Jongeren

Onder jongeren (18-25 jaar) wil een nog groter percentage deelnemers liever in het buitengebied bouwen dan binnen de bebouwde kom, blijkt uit de enquete. Terwijl 51% van het totale inwonerspanel voorstander is van bouwen buiten de rode contouren, stijgt bij de jongeren dit percentage naar 63%.



Van het totale panel is 32% tegen bouwen buiten de bebouwde kom. Zij vinden dat het buitengebied beschermd moet worden en zijn daarnaast van mening dat IJsselstein niet groter hoeft te worden. In de IJselsteinse politiek bestaat al jaren een ruime meerderheid tegen bouwen buiten de rode contouren.



Winkelaanbod

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek. In IJsselstein is dat tweederde (66%) van de deelnemers zich zorgen maakt over het winkelaanbod in het stadshart.



Veelgenoemde opmerkingen zijn dat parkeren een probleem is, dat het winkelaanbod te eenzijdig is, dat een goede mix van winkels nodig is en dat er te veel horeca is. Slechts 17% vindt het aanbod prima.



Voorzieningen

Positief zijn de deelnemende panelleden over jongerenvoorzieningen (52% vindt dat er niets meer aan hoeft te gebeuren) en over voorzieningen in het algemeen (61% vindt dat het voorzieningenaanbod voor de omvang van de gemeente goed is).



Een ruime meerderheid (74%) vindt het voor IJsselstein noodzakelijk om een sterke band te hebben met gemeenten in en rond het Groene Hart. Zij geven aan dat 'samen sterker staat'.