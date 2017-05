In De Bilt en Bilthoven is gemiddeld zestig procent voor openstelling van alle winkels op zondag. In Groenekan zijn er evenveel voor- als tegenstanders. Twaalf procent van de ondervraagden maakt het in Groenekan niet uit of de winkels open gaan. In Hollandsche Rading zijn er ook meer voor- dan tegenstanders. In Maartensdijk zijn er meer tegen- dan voorstanders, maar is de groep die het niets uitmaakt weer groter. In Westbroek is de overgrote meerderheid tegen openstelling van de winkels op zondag.

De gemeente De Bilt stemde op 21 april vorig jaar in met een proef voor koopzondagen. Alle winkels konden in de periode van 1 september 2016 tot en met 1 maart 2017 elke zondag open zijn. Onderdeel van de pilot was een uitgebreid onderzoek door DTNP.

Overigens is belangstelling onder de ondernemers om op zondag open te gaan beperkt. Tijdens twee metingen die DTNP heeft uitgevoerd op 20 november vorig jaar en 12 februari van dit jaar waren tien procent van alle winkels open. In totaal had DTNP 187 winkels geregistreerd. De helft van alle geopende winkels liggen in het centrum van De Bilt en Bilthoven. Het gaat daarbij vooral om supermarkten zoals Albert Heijn De Bilt, de twee vestigingen van Ekoplaza, Dirk van de Broek, Spar, Hoogvliet en Plus. Albert Heijn Bilthoven, beide vestigingen van de Aldi, Lidl en Jumbo waren niet geopend.

Daarnaast waren nog winkels als de Action, Kruidvat, Wibra, Zeeman De Mediterraan en bijvoorbeeld Ranzijn Tuin en Dier geopend op de twee zondagen waarop DTNP gericht heeft geobserveerd.

Enquête

Voordat de proef van start ging, heeft DTNP 4000 enquêtes verstuurd onder de inwoners van De Bilt. 1272 Biltenaren stuurden een ingevulde enquête terug. Daaruit bleek al dat ruim de helft van de Biltenaren het nut van zondagopenstelling in ziet. Aan het einde van die proefperiode was dat aantal niet alleen gegroeid, maar was ook het aantal tegenstanders gedaald. Opvallend is dat in de kernen als Groenekan en Westbroek waar de tegenstand erg groot is, aan het eind van het onderzoek de tegenstand behoorlijk is afgenomen. Alleen in Maartensdijk was het aantal tegenstanders aan het eind nog verder uitgegroeid.