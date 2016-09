Inwoners willen buitenbad De Wetering open

Sinds 2014 staat er een hek om het grootste buitenbad van zwembad De Wetering. Het is een van de maatregelen van de gemeente om ruim 9 miljoen euro bezuinigingen te halen. Sluiten van het buitenwedstrijdbad levert 60.000 euro per jaar op.



Houtense José de Kruif, initatiefnemer van de petitie, vindt dat onbegrijpelijk. ,,Ik snap dat er bezuinigd moet worden, maar ik ben niet gelukkig met deze keuze. Dat het zwembad dicht is, raakt iedereen.'' Zelf maakte De Kruif vroeger ook veel gebruik van het buitenbad. ,,Toen mijn kinderen nog klein waren, was ik er in de zomer geregeld te vinden.''



Zonde

De Kruif wil dat er buiten gewoon weer baantjes gezwommen kunnen worden. ,,Iedereen roept dat jongeren meer moeten bewegen. Dan moet je geen zwembad sluiten. Bovendien is het een redelijk nieuw bad. Het is ontzettend zonde om het leeg te laten staan.''



,,Het is een vervelende, maar noodzakelijke bezuiniging'', zegt woordvoerder Jeroen Pater van de gemeente. ,,Samen met exploitant Optisport hebben we gekeken naar wat het minste pijn zou doen en dat bleek de sluiting van het buiten-wedstrijdbad te zijn. Dat werd vooral gebruikt voor banenzwemmen, wat ook binnen kan. De speelweide en het recreatie- en peuterbad zijn nog gewoon open.''



Toekomst

Het contract tussen de gemeente en Optisport loopt tot 1 januari 2018. Eind 2017 vindt daarom een nieuwe aanbesteding plaats. Dan wordt opnieuw gekeken naar de toekomst van het binnen- én buitenbad. De Kruif wil zo lang niet wachten en roept Houtenaren op de petitie te ondertekenen. Dat kan hier.