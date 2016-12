Iris van Deinse: 'Mensen die het slechter hebben, moet je helpen'

Wat was het hoogtepunt van het jaar?

,,Het klinkt wrang in zijn context, maar dat was het moment waarop de eerste vluchtelingen uit onze boot stapten en voet zetten op veilige Italiaanse bodem. Zíj hadden het er levend vanaf gebracht. Zoveel anderen - broers, zussen, ouders, kinderen zelfs - lieten hun leven op zee. Dat heb ik daar gevoeld: wat onmacht is. Een maand lang, van half oktober tot half november, heb ik meegevaren op de Responder, de reddingboot van het Rode Kruis. In de zogenoemde rescue zone voor de Libische kust hebben we die weken vele honderen mensen uit het water gered. Vanaf juni heeft het Rode Kruis er totaal liefst 9.000 gered. Ik ging mee als perswoordvoerder. Mijn opdracht was het, om de wereld te vertellen wat we zagen. Maar ik heb net zo goed geholpen mensen aan boord te hijsen. Eén voor één. Radeloze vluchtelingen. Ze bleven maar komen. Telkens een volgend rubberbootje. Liever de dood op volle zee riskeren, met tenminste een kans op redding, dan een zekere dood thuis sterven - stel het je maar eens voor.’’