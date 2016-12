Italiaans maffia-lid aangehouden bij supermarkt

De politie van Utrecht heeft vrijdag in Overvecht een lid van de Napolitaanse maffia aangehouden. De 46-jarige Italiaan was in zijn land veroordeeld voor drugshandel. Hij had in Utrecht net kerstinkopen gedaan. In 2013 werd in Nieuwegein ook al een kopstuk van de gevreesde ‘Ndrangheta’ opgepakt. Die zat net een patatje te eten.