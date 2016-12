iUsed Store wil gedupeerden deze week nog helpen

iUsed Store, dat handelt in tweedehands Applecomputers, kreeg te maken met twee berovingen. Bij de eerste keer, vrijdag voor kerst, namen nepbezorgers van NLPost bestellingen mee. De tweede keer, afgelopen dinsdagavond, werd een NLPost-bus met bestellingen voor een deel leeggeroofd, toen de bestuurder even een pauze nam. Totale schade: een kleine ton.



Politie en PostNL zijn een onderzoek begonnen naar de twee berovingen waar computerbedrijf iUsed Store in Nieuwegein in korte tijd mee te maken kreeg. Van de brutale beroving bij het bedrijfspand in Nieuwegein voor kerst zijn camerabeelden. Hierop is te zien dat de twee nepbezorgers precies wisten wat ze moesten doen om er met de bestelbus met Apple-computers vandoor te kunnen gaan.



De politie kan nog niet zeggen of de twee diefstallen met elkaar in verband kunnen worden gebracht. ,,Ik begrijp dat de link wordt gelegd dat het eventueel dezelfde daders zijn, maar dat moet onderzoek uitwijzen. Daar hebben we nog geen bewijs voor'', aldus een woordvoerster.



Intern onderzoek

PostNL laat weten dat het alle hulp verleent aan het onderzoek van de politie. Het bedrijf is zelf ook een intern onderzoek gestart, vertelt woordvoerder Tahira Limon.



Sinds vandaag rijden medewerkers van iUsed Store met eigen vervoer de bestellingen naar het NLPost-depot om ervoor te zorgen dat de goederen voortaan wel bij de klanten komen.