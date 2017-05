IVA-studenten houden charmeoffensief tijdens open dag

De IVA in Driebergen organiseert begin volgend schooljaar een open dag om bewoners en studenten met elkaar in gesprek te laten gaan. De school betreurt dat studenten van de automobielopleiding negatief in het nieuws komen. 'De studenten willen juist graag uitleg geven.'

Eerder deze maand greep de politie in bij een studentenfeestje in het centrum van Driebergen. Eén IVA-student werd aangehouden voor baldadigheid en openbare dronkenschap. Kleyberg: ,,Dit was zijn tweede vergrijp, dat betekent dat hij van school afgaat. Een hard gelach, ouders zijn het met zo'n maatregel vaak niet eens en juridisch kunnen we het meestal ook niet verantwoorden."

De IVA-opleiding is een particuliere school op mbo- en hbo-niveau. Kleyberg heeft er moeite mee dat overlast in Driebergen automatisch gekoppeld wordt met de IVA. ,,Dat is in onze ogen niet terecht. Zo werd ik vorige week nog gebeld door een bewoner dat er iemand hard door de straat reed. Het zou wel een IVA-student zijn, maar die waren er die dag helemaal niet.” Overlast moet wel degelijk gemeld worden, benadrukt hij. ,,Juist zo concreet en duidelijk mogelijk, want dan kunnen we samen met politie en gemeente aan de slag.”

Wijkagent René Falke benadrukt dat dit niet wil zeggen dat voor de studenten een strenger regime geldt. ,,Maar als ergens problemen de kop opsteken, dan zijn die voor ons.”

Lady of gentleman

,,Studenten tekenen bij inschrijving dat ze zich als een 'lady of gentleman' zullen gedragen”, vertelt Kleyberg. Ook de open dag, die waarschijnlijk in september of oktober zal plaatsvinden, moet bijdragen aan preventie van overlast. Kleyberg: ,,Studenten willen juist graag uitleg geven aan de inwoners.”