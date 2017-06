Jaagpad in Op Buuren komt er tóch, na vijf jaar steggelen

Na ruim vijf jaar steggelen is er een overeenkomst over de aanleg van een jaagpad in Op Buuren Buiten. Daarmee is een uitspraak van rechter over deze slepende kwestie niet meer nodig. Dat meldt de gemeente Stichtse Vecht.

Het jaagpad is bedoeld voor wandelaars. In vroegere tijden werden jaagpaden langs rivieren gebruikt om schepen voort te trekken, door mensen of paarden die op het pad liepen en met een touw aan het schip trokken.

Op Buuren Buiten is een nieuwe wijk langs de Vecht, op de grens van Utrecht en Maarssen. De tuinen van vijf huizen aan de Oostwaard lopen door tot aan de rivier. Daardoor werd het historische jaagpad, dat al sinds de 17de eeuw van Utrecht langs de Vecht naar de Zuiderzee liep, onderbroken.

De bewoners van de huizen naast de brug over de Vecht vonden het onacceptabel dat het jaagpad door hun tuinen zou lopen en er dus steeds wandelaars achterlangs hun huizen zouden komen. De gemeente, gemeenteraad en de projectontwikkelaar vonden dat het jaagpad er wel moest komen. De partijen belandden voor de rechter. De rechtsgang liep vervolgens vertraging op, onder meer door ziekte van een rechter. De rechtbank stond op het punt een uitspraak te doen in de kwestie, zegt een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht.

Zonsondergang

Dat is niet meer nodig. De gemeente Stichtse Vecht meldt nu dat er alsnog overeenstemming is bereikt over de aanleg van het jaagpad. Dat wordt nog deze zomer aangelegd. Het pad loopt over de privéterreinen van de bewoners en zal alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang toegankelijk zijn.

De gemeente beaamt dat er sprake was van een ’complexe situatie, waarbij meerdere belangen door elkaar liepen’. ,,De zaak heeft veel gevergd van alle betrokkenen’’, schrijft de gemeente in een persbericht. ,,Partijen zijn vele malen bij elkaar gekomen en zij willen nu graag melden dat er met medewerking van iedereen een vaststellingsovereenkomst is gesloten. Hierdoor is een uitspraak van de rechter niet langer aan de orde.’’

Wethouder Franko Zivkovic-Laurenta van Stichtse Vecht laat weten ’verheugd te zijn dat het cultuurhistorische jaagpad voor onze gemeente definitief behouden wordt.’