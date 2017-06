Jaarbeurs helpt nieuw hotel met parkeerprobleem

Video 'Kersen plukken is mijn grootste hobby'

18:00 De kersentijd staat op punt van beginnen in de Kromme Rijnstreek. ,,Het is verreweg de gezelligste tijd van het jaar. Ik leef er helemaal naartoe. Kersen plukken is mijn grootste hobby'', zegt kersenplukker Piet van Leeuwen uit Cothen.