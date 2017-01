Jaarwisseling leverde Utrecht minder schade op dan jaar eerder

Tijdens de laatste nieuwjaarsnacht in Utrecht is er minder schade aangericht dan de voorlaatste jaarwisseling. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad.

In totaal werd er tijdens de jaarwisseling voor een bedrag van 97.250 euro schade gemaakt. Dat is aanzienlijk minder dan de vorige jaarwisseling. Toen werd er voor ruim 186.000 euro aan schade gemaakt door vandalen.

Van Zanen wijt de daling aan preventieve maatregelen die in de aanloop naar de jaarwisseling zijn genomen. Zo zijn er in wijken in Utrecht meer afvalbakken uit voorzorg verwijderd of tijdelijk met een klep afgesloten. ,,Ook het plaatsen van beschermkappen op parkeerautomaten blijkt een effectief schade beperkend middel”, schrijft de burgemeester.

Aanhouding

Toch is er door vandalen nog steeds veel schade aangericht. Zo werd in de wijk Kanaleneiland een speeltoestel vernield. De schade hiervan bedraagt ruim 20.000 euro. Ook zijn er in de hele stad 127 vuilnisbakken met zwaar vuurwerk opgeblazen.