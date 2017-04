Jaey (21) uit Nieuwegein is één van de beste FIFA-spelers ter wereld

De winnaar van het WK verdient 200.000 dollar. De verliezend finalist krijgt nog altijd een ton. Onder de miljoenen FIFA-spelers wereldwijd is een jongen uit Nieuwegein, die recent de mondiale top 100 in is gegaan. Hij heeft er nu ook een tweejarig contract als gamer mee verdiend. FIFA 2017 is hot. Net als de 21-jarige Jaey Daalhuisen.

De gaming business is enorm. Vooral de FIFA-toernooien zijn razend populair onder jongeren. Betaalde voetbalclubs als Feyenoord, Ajax en FC Utrecht contracteren zelfs getalenteerde gamers om zo goed mogelijk voor de dag te komen in de recent gestarte E-Divisie. Daarin nemen alle achttien eredivisieclubs het virtueel tegen elkaar op.

Professionals

,,Ik wist tot voor kort niet eens dat er professionele competities zijn. Doordat ik een paar spelers uit dat soort competities versloeg, ben ik pas gaan beseffen dat ik met de beste mee kan’’, vertelt Jaey. Zijn grote doorbraak kwam toen hij van een speler met de naam ‘Gorilla’ had gewonnen. Gorilla werd in 2015 tweede op het WK FIFA. ,,Toen begreep ik voor het eerst dat ik ver kon komen.” Daarna versloeg Jaey onder meer ‘Epsilon Gorilla’, E-speler van Schalke 04 uit Duitsland en de E-spelers van Feyenoord en Ajax.

Om zo hoog mogelijk te komen, hebben spelers van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur de tijd om veertig wedstrijden te winnen. Dit wordt de Weekend League genoemd. Jaey: ,,Meestal win ik er 38 of 39. Door dit soort prestaties kom ik steeds weer in de top 100 op verschillende plekken.” Op de wereldranglijst was Jaey daardoor als eens in de top 40 te vinden. Hij staat daarmee hoger dan Arjen Robben van Bayern München en Karim Benzema van Real Madrid op de reguliere FIFA-ranking.

Contract

Nu Jaey een contract heeft afgesloten met ESM, worden zijn belangen behartigd en heeft hij een ingang naar betaalde voetbalclubs en andere E-sport organisaties. Vooralsnog verdient hij niks met zijn hobby. Maar dat kan snel veranderen wanneer sponsoren zich melden. ,,ESM wil FIFA eSport in Nederland professionaliseren. Ook kan ik via hen oefenen met spelers uit de Nederlandse en internationale top. We gaan daarvoor trainingssessies organiseren. Verder mag ik altijd op hun kantoor komen om video’s op te nemen en om mijn wedstrijden online te streamen.’’

Jaey voldoet niet aan het stereotype van een dikke gamer die te weinig beweegt. Hij gaat zoveel mogelijk naar de sportschool en speelt in het eerste van Geinoord. Met die Nieuwegeinse ploeg strijdt hij momenteel tegen degradatie in de eerste klasse. Als gamer heeft hij het WK als grote doel. ,,Ik kom al vaak bij de beste 30 spelers van de wereld in de Weekend League, maar om mezelf te kwalificeren voor het WK heb ik nog net een paar overwinningen meer nodig. Ik kan me nu nog kwalificeren voor de voorronde van het WK dit jaar, maar als dat niet lukt dan ga ik er volgend jaar weer voor 1000 procent voor.”

