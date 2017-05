Jagers redden acht reekalfjes van wisse dood

Man gewond bij val uit raam Theemsdreef in Utrecht

21:14 De politie heeft aan de Theemsdreef in Utrecht uitgebreid onderzoek verricht, nadat daar omstreeks half drie donderdagmiddag een man uit een flatwoning was gevallen. Hij viel uit het raam op de eerste verdieping. De man raakte daarbij gewond en is inmiddels naar het ziekenhuis overgebracht.