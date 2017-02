Jamal Yahiaoui nieuwe trainer van Magreb'90

Pegida-voorman Edwin Wagensveld opgepakt

14:41 Edwin Wagensveld, de voorman van Pegida is vanmiddag door de politie opgepakt. Wagensveld liet zich zien op het Janskerkof en sprak daar met verschillende media. De politie had samen met Wagensveld de afspraak gemaakt dat hij zich alleen in het Moreelsepark mocht vertonen.