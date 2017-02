Jan Pieter Lokker nieuwe waarnemend burgemeester Lopik

Lokker, lid van het CDA, getrouwd, twee kinderen, neemt het burgemeesterschap waar totdat er een Kroonbenoeming is. De commissaris adviseert de minister van Binnenlandse Zaken over het openstellen van een vacature voor een nieuwe burgemeester. Lokker is benoemd in overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad, bestaande uit de fractievoorzitters.

Lokker, geboren en opgegroeid in Zierikzee en nu wonend in Bodegraven, is in vijf gemeenten waarnemend burgemeester geweest: Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Noordwijk, Goeree-Overflakkee en Albrandswaard. Hij is een ervaren bestuurder en toezichthouder in het publieke en semi-publieke domein. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is 28 jaar docent geschiedenis en staatsinrichting geweest. In Soest was hij CDA-raadslid en in de provincie Utrecht twee jaar statenlid en van 2001 tot 2007 gedeputeerde. In die laatste functie was hij portefeuillehouder landelijk gebied, Europa en bestuurlijke zaken.