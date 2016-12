Jan van Zanen: mensen moeten milder worden

Als voorbeelden van verharding noemt Van Zanen de Pegida-demonstratie en het felle verzet tegen de komst van noodopvang in de stad. Beide riepen bij voor- en tegenstanders heftige reacties op. Dat de tolerantie tussen de bewoners afneemt, ziet de burgemeester met lede ogen aan.



Van Zanen nodigde vandaag voor het vierde jaar op rij de Utrechtse pers uit om terug te kijken op het huidige jaar en vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Terugkijkend op 2016: ,,Het samen leven was voor mij dit jaar een belangrijk thema.''



Geprezen

Volgens de Utrechtse burgemeester gaat het goed met de stad. Internationaal wordt de stad geprezen. Economisch, op het gebied van de woningbouw en op het terrein van de werkgelegenheid. ,,We bevinden ons aan het begin van de gouden eeuw van de stad.''



Utrecht stoomt op naar de 400.000 inwoners. Deze mijlpaal betekent nogal wat voor de stad en haar voorzieningen. Zo is het heel belangrijk dat Utrecht bereikbaar blijft, meent Van Zanen. En dat Utrecht, dat geldt vooral voor de binnenstad, niet alleen een stad voor de rijken wordt.



Anderzijds, aldus Van Zanen, is er een groep met wie het minder gaat en dat niet profiteert van de (inter)nationale successen van de stad. ,,Niet iedereen is gezond en heeft een baan. Ook van hen ben ik burgemeester. Ik probeer te helpen en de successen te verdelen.''