Jan Vernooij neemt met pijn in het hart afscheid van eetcafé De Kleine Geer

Vernooij, zelf op een boerderij in Houten geboren en een van de langstzittende horecaondernemers in het dorp: ,,In de dertig jaar dat ik hier zit is een deel van mijn klantenkring ook mijn vriendenkring geworden. Vandaag moet ik ook aan hen vertellen dat ik ermee op ga houden. Het hoge woord is er dan uit. Ik ben heel benieuwd naar de reacties.’’



Dit najaar en het komend voorjaar wil Vernooij met een serie activiteiten in zowel De Grote als De Kleine Geer afscheid nemen. Met de gemeente heeft hij afgesproken dat hij tot juli volgend jaar ook terecht kan in De Grote Geer. ,,Ooit hebben daar The Amazing Stroopwafels gestaan, aan het begin van hun carrière. Het lijkt me bijvoorbeeld hartstikke leuk hen nog een keer terug te halen. Dat is wat ik wil: nog een jaar vol aan de bak en terugkijken op de achterliggende jaren. En wie weet kan ik daarna nog ergens verder. Waar weet ik niet. Maar voor een Nieuwe Geer heb ik nog een jaar om iets te vinden.’’