Japanse filmploeg probeert het succes van nijntje te verklaren

Een Japanse filmploeg was zaterdag in Bibliotheek Utrecht om te werken aan een documentaire over Dick Bruna.

Volledig scherm Japanse filmploeg neemt het voorlezen van de moeder van Cato op. © Bibliotheek Utrecht

De ploeg van de NHK Japan Broadcasting Corporation was op de jeugdafdeling van de Centrale Bibliotheek. Zij maken een anderhalf uur durende documentaire voor de Japanse televisie over de op 16 februari op 89-jarige leeftijd overleden Bruna, die zoals bekend enorm populair is in Japan.

Op de jeugdafdeling filmde de crew het door Charlotte Dematons beschilderde nijntje-beeld en de uitgebreide collectie Bruna boekjes voor baby’s, peuters en kleuters. Ook namen ze de moeder van Cato en de vader van Maris op, die beide hun kind voorlazen uit een nijntje boekje.

De documentairemakers waren benieuwd of het werk van Bruna nog leeft onder de Nederlandse kinderen van en wat ze ervan vinden. De documentaire zal in het najaar worden uitgezonden in Japan.