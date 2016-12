Jaren cel voor overvallers viswinkel Kanaalstraat

Die had voor de overval door de drie mannen van 26, 29 en 32 jaar straffen tot 2,5 jaar geëist. De rechtbank meende echter dat de overval zoveel onrust en een gevoel van onveiligheid had veroorzaakt en zo gewelddadig was, dat hogere straffen op hun plaats waren.



Op woensdagochtend 22 juni rond tien uur liepen de drie mannen de viswinkel binnen en eisten geld. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden zeiden ze dat namens hun opdrachtgever kwamen innen omdat de visboer een slechte partij drugs had geleverd. Visboer Said weet echter zeker dat hij werd bedreigd in opdracht van zijn oude werkgever die in Lombok ook een viswinkel heeft. Die kon het in zijn ogen niet verkroppen dat zijn oud-werknemer nu zijn concurrent was.



Said werd tijdens de overval geslagen, volgens hem met een pistool. De daders werden vlak na de overval opgepakt door de politie dankzij een buurman die hen de weg wees.