'Je auto opladen aan bovenleiding tram'

Als de proef slaagt, gaan in de toekomst waarschijnlijk meer bussen in de stad rondrijden met zo'n stroomafnemer. Het principe wijkt overigens af van de trolleybussen die nu in Arnhem rijden. Daar zitten de voertuigen permanent vastgekoppeld aan de bovenleiding, terwijl in Utrecht de bussen alleen aan het eindpunt even aan het tramnetwerk worden gekoppeld. Als de bus 'vol' is - na zo'n 8 minuten-, gaat de stroomafnemer weer omlaag en rijdt de bus gewoon weer 'los'.



In Utrecht kijken ze overigens al verder. Als bussen aan de bovenleiding gekoppeld kunnen worden, waarom dan geen andere voertuigen, zoals een elektrische auto van particulieren? ,,We sluiten dat inderdaad niet uit'', aldus Jeroen Golstein van de provincie Utrecht. Hij benadrukte overigens dat er geen concrete plannen zijn.