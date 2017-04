Je eigen boek kopen op de vrijmarkt

Niet heel vreemd tot zover. Tenslotte komen alle schrijvers zichzelf onherroepelijk een keer op de rommelmarkt tegen. Nee, de echte verrassing stond in balpeninkt op het schutblad, waaruit bleek dat het boek oorspronkelijk eigendom was geweest van Irene Vreeswijk, echtgenote van de extreemrechtse Utrechtse politicus Wim Vreeswijk. De kern van het raadsel betrof de vraag hoe en waarom mijn werk in huize Vreeswijk terecht was gekomen. Want veel vriendelijke woorden had ik nooit voor hen over.



Misschien was het voorwoord, waarin Ronald Giphart - buurman van de Vreeswijkjes - mij 'Bierkelleragitator' noemt, reden tot aanschaf. Als raadslid voor een hele trits donkerbruine clubjes was Wim Vreeswijk al een constante in de Utrechtse politiek toen je hem nog fascist kon noemen zonder daar automatisch het verwijt 'Godwin' op terug te krijgen. Nou maakte Vreeswijk ook geen geheim van zijn sympathieën. Zo ging hij op de thee bij Florrie Rost van Tonningen, bij wie het portret van de Führer gewoon nog op het dressoir stond, en ontving hij de zegen van Filip Dewinter.