'Je kunt winkeliers niet dwingen open te gaan'

In winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven kon je zondag een kanon afschieten en ook op de Hessenweg in De Bilt liep het allesbehalve storm tijdens de eerste koopzondag in de gemeente De Bilt.



Lang niet alle winkels hadden hun deuren geopend, terwijl daar in sommige winkelstraten wel afspraken over waren gemaakt. ,,We staan hier met drie man personeel, maar er komt niemand. We zitten een beetje tegen dichte winkels aan te kijken'', verzuchtte Liek van der Schoot van modezaak Duetz.



,,Het was inderdaad erg rustig'', beaamt voorzitter Peter Dapper van de Bilthovense ondernemersvereniging. ,,Ik verwacht dat het pas tegen de feestdagen een beetje drukker wordt.''



Ontevreden

Dapper kan zich voorstellen dat ondernemers en het winkelende publiek ontevreden zijn. ,,Maar je kunt winkeliers nu eenmaal niet dwingen te openen en hun verlies te nemen.''



Zelf was Dapper, die een kantoorboekhandel in Bilthoven heeft, niet open en dat is hij voorlopig ook niet van plan. De Bilt was een van de laatste gemeenten in deze regio zonder koopzondag. Tot afgelopen zondag mochten winkeliers maximaal vier zon- en feestdagen per jaar de deuren openen. Nu is er een proef van start gegaan van een halfjaar waarin winkeliers zelf bepalen of ze open zijn.