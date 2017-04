Jeanswinkel de Rode Winkel in het nieuw met koffiebar en naaiatelier

De rode poort die entree geeft tot de steeg is de ingang van de winkel geworden. Rechts van de steeg is het pand waar de damesafdeling gevestigd is. De gevel ervan is helemaal teruggebracht in historische staat. ,,De winkel is zo ingericht dat iedereen zich hier thuis kan voelen’’, vertelt Pauline Broekman, een van de nieuwe eigenaren.