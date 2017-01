Jesse Klaver als popster onthaald in Utrecht

Het was gisteravond een historisch grote verkiezings-meetup van GroenLinks, met 2.000 man in een uitverkochte popzaal Ronda. ,,Wat zijn jullie met veel'', was dan ook het eerste wat de leider van amper dertig tegen de menigte zei. Aan het gejoel en gejuich wat daarop volgde, zou je deze politicus zomaar kunnen verwarren met een popidool.

Aan zijn lippen

Jesse Klaver heeft een bijzondere band met Utrecht. Zowel het kantoor van Dwars, de jongerenafdeling van GroenLinks, als het kantoor van CNV Jongeren staat in Utrecht. Klaver is enige tijd voorzitter van beide organisaties geweest. Maar in plaats van een liedje te zingen, sprak hij bevlogen over onder meer klimaatverandering, het onderwijs en de zorg. ,,Onze ouders en grootouders hebben voor ons gezorgd en nu doen wij dat voor hen.'' De zaal hangt aan zijn lippen.



Uit een kleine steekproef van de presentator van de avond blijkt voorafgaand aan het optreden van Klaver dat meer dan de helft van de aanwezigen de leeftijd van dertig nog niet heeft bereikt. En meer dan de helft is (nog) geen GroenLinks-stemmer.

Gehalveerd

Klaver heeft dus nog wel wat te winnen in het 'linkse' Utrecht. De partij mag in de gemeenteraad dan al lang een stabiele factor van betekenis zijn, bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2012 werd de partij in de stad meer dan gehalveerd. Was de partij eerder nog goed voor 15 procent van de stemmen; in dat verkiezingsjaar moesten de groenen genoegen nemen met nog geen zeven procent.



Utrechter Pema Doornenbal (23) luistert met een biertje in de hand geboeid naar Klavers 'visie'. ,,Door zo'n verkiezingsbijeenkomst in TivoliVredenburg te organiseren, spreek je in ieder geval een hele grote groep jongeren aan. Het is belangrijk dat jongeren gaan stemmen, omdat dit een grote groep is. Ik heb het gevoel dat het met het GroenLinks gevoel in Utrecht wel goed zit.''

Quote Ik heb het gevoel dat het met het GroenLinks gevoel in Utrecht wel goed zit Pema Doornenbal

Dat denkt ook Steven Trijsburg (35) uit Utrecht. Niet alleen hijzelf is een fervent GroenLinks-aanhanger, ook het merendeel van zijn vrienden drukt straks op een 'groen' knopje. ,,Tja, er wordt door mijn vrienden met kampeerbusjes wel eens geklaagd over de milieuzone in de stad (plan uit de GroenLinkskoker, -red.), maar eigenlijk zijn ze het er gewoon mee eens. Milieu is belangrijk, maar het is wel zaak dat we grotere stappen gaan zetten. De netto impact van een milieuzone is niet zo heel groot.''

Op 15 maart hoopt Klaver met behulp van zijn achterban in Utrecht 'geschiedenis te schrijven'. Het liefst bestijgt hij Het Torentje als premier. Over 43 dagen zullen we weten of deze GroenLinks leider, bijgenaamd klavertjevier, zijn naam eer aan doet.