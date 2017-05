Jeugd- en ouderenzorg Heuvelrug kan beter

De verbeteringen vallen vooral te halen op het gebied van ondersteuning in mantelzorg, waarvoor het college van burgemeester en wethouders inmiddels al een voorstel heeft gemaakt. ,,Verder gaat het om betere communicatie, bijvoorbeeld over de hoogte van een eigen bijdrage en vervoer naar bijvoorbeeld dagbesteding", zegt wethouder Hans Nijhof.

Jongeren met een beperking laten weten meer te willen participeren, in tegenstelling tot ouderen. ,,Die geven aan met rust gelaten te willen worden. Ze willen vooral hulp bij grote klussen in huis en voor vervoer om bijvoorbeeld boodschappen te doen."

Tevreden

Afgezien van de aspecten die verbetering behoeven, zijn de inwoners van Utrechtse Heuvelrug over het algemeen tevreden over de zorg in hun gemeente. De vrees dat cliënten bij de overgang van de zorg van het Rijk naar de gemeente in Utrechtse Heuvelrug tussen wal en schip zijn gevallen, blijkt volgens het onderzoek ongegrond. Het merendeel geeft aan tevreden te zijn over de ondersteuning en ten opzichte van een jaar geleden weten meer mensen waar ze moeten zijn.