‘Jeugd hangt op straat na opheffing voetbalclub Hoograven’

Bouazani sprak de afgelopen week met jongeren en jongerenwerkers van de gemeente over de ontstane situatie in Hoograven. ,,De jongeren die tot mei voetbalden bij VV Hoograven, hangen nu veel rond bij het winkelcentrum of ze voetballen op straat. Daar is niemand bij gebaat.’’

Wachtlijsten

Bij de clubs die het meest in de buurt liggen, DVSU en Kampong, kunnen ze volgens Bouazani niet terecht, omdat ze daar wachtlijsten hebben. ,,Voor deze groep zou er in de wijk weer een goed georganiseerde voetbalclub moeten komen. Al dan niet in combinatie met een hockeyclub.’’

Hoograven haalde in mei van dit jaar de stekker eruit, omdat de club niet meer aan de financiële verplichtingen kon voldoen. Door het gebrek aan kader liep het ledenaantal ook gestaag terug. Op het einde waren er nog 66 leden.

Levenslicht

De club werd in 2005 opgericht om overlast in de wijk tegen te gaan en de integratie te bevorderen. Met een financiële injectie van 8 ton uit het veiligheidsbudget van de gemeente zag de club het levenslicht. De club kreeg jaren bestuurlijke ondersteuning van de sportkoepel VSU en werd geleid door professor Paul Verweel. Nadat hij er vorig jaar mee stopte, viel de organisatie uiteen en werd de club opgeheven.

Op dit moment is het complex aan de Verlengde Hoogravenseweg voor een jaar door de gemeente verhuurd aan Footy, een particuliere Amsterdamse organisatie die er 5 tegen 5 en 7 tegen 7 voetbalcompetities houdt. De gemeente wil het complex echter voor de lange termijn behouden voor sport en denkt eraan om hier hockeyvelden aan te leggen.

Buurtbewoners

Als het aan Bouazani ligt, komt er op dezelfde plek een doorstart van Hoograven met ondersteuning van de VSU. Een combinatie voetbal en hockey is wat haar betreft ook bespreekbaar. Ze pleit voor een club voor de hele wijk, dus nadrukkelijk niet uitsluitend voor buurtbewoners van Marokkaanse afkomst. Dat was echter in 2005 ook de insteek, maar de ervaring leerde dat kinderen van Nederlandse komaf liever naar andere clubs gaan, zoals Kampong of DVSU.

Volgens Bouazani is het belangrijk dat jongeren uit Hoograven georganiseerd sport bedrijven en niet alleen op straat. ,,Bij een vereniging leren ze vaardigheden zoals samenwerken, op tijd komen en discipline.’’

Ondersteuning

Bouazani hoopt dat de VSU weer voor ondersteuning wil zorgen. Ze vergelijkt de situatie met die van FC Vechtzoom in Overvecht. Die voetbalclub is een doorstart van DSO/Ultrajectum, dat ook het loodje legde wegens organisatorische en financiële problemen. Die club is met steun van de gemeente en VSU een nieuw leven begonnen.